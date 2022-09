High on Life: rinvio dovuto in buona parte a God of War Ragnarok e Call of Duty: Modern Warfare 2

Il rinvio di High on Life è stato causato in buona parte da God of War Ragnarok e Call of Duty: Modern Warfare 2, come ammesso dallo studio di sviluppo Squanch Games, che non ha voluto far scontrare il gioco contro due sicure hit. Insomma, ha cercato di dargli modo di respirare.

L'argomento è stato toccato da Mikey Spano, creativo del team di sviluppo, in un'intervista con GamesRadar+, in cui ha spiegato che High on Life era inizialmente pianificato per ottobre. Ma il mese è sembrato essere troppo affollato. Quindi Spano ha fatto i nomi di God of War Ragnarok e Call of Duty: Modern Warfare 2. Da notare che il titolo di Sony Santa Monica uscirà a novembre ed è un'esclusiva PlayStation, lì dove High on Life uscirà solo su PC e console Xbox.

Stando a Spano, un lancio vicino a titoli simili avrebbe tenuto fuori High on Life dal dibattito pubblico, facendogli perdere un'opportunità, visto che il passaparola è essenziale per il suo successo.

Lo spostamento delle date d'uscita dei giochi per evitare scontri diretti con altri blockbuster è una pratica abbastanza comune nell'industria dei videogiochi, anche se viene taciuta quasi sempre dagli editori per non far innervosire i videogiocatori. Speriamo che la sincerità degli sviluppatori di High on Life, che uscirà il 13 dicembre 2022 e che ha avuto delle ottime reazioni dalla Gamescom 2022, non gli si ritorca contro, come spesso avviene in questa industria.