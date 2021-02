Hitman 3 molto bene nei voti di EDGE, The Medium e Persona 5 Strikers bocciati

I voti di EDGE per il numero 356 evidenziano un'accoglienza eccellente per Hitman 3, che porta a casa un sontuoso 9, ma anche bocciature per The Medium e Persona 5 Strikers, che non vanno oltre l'insufficienza.

A livello internazionale, se da un lato i voti di The Medium sono stati davvero contrastanti, lo stesso non si può dire di Persona 5 Strikers, che sembra aver convinto un po' tutti nonostante la sua natura di spin-off in stile Musou.

EDGE ha inoltre assegnato un 7 a Little Nightmares 2 e due 8, rispettivamente a Gods Will Fall e Olija, dedicando stavolta la copertina a Back 4 Blood, lo sparatutto cooperativo a base di zombie di Turtle Rock Studios.

EDGE, i voti del numero 356