Honkai: Star Rail ora disponibile su PC e mobile, 400 Stellar Jade gratis con i primi codici

Honkai Star: Rail da oggi è disponibile su PC e dispositivi mobile iOS e Android, con la versione PS5 in programma per il futuro. Per festeggiare il lancio, Hoyoverse ha condiviso con la community una serie di codici promozionali che elargiscono 400 Stellar Jade gratis e altre risorse utili, l'ideale per iniziare nel migliore dei modi il loro viaggio nello spazio profondo.

Honkai: Star Rail è un GDR a turni con elementi strategici ambientato in un universo sci-fi, dove il giocatore potrà personalizzare liberamente il proprio team mentre esplora la galassia reclutando di volta in volta nuovi personaggi. Si tratta di un gioco free-to-play con meccaniche gacha, come Genshin Impact e Honkai Impact 3rd, entrambi realizzati sempre da Hoyoverse. Sulle pagine di Multiplayer.it trovate il provato di Honkai: Star Rail con le nostre prime impressioni.

Oltre ai numerosi bonus disponibili al lancio per chi ha effettuato la preregistrazione, i giocatori di Honkai: Star Rail possono accedere a un bonus di materiali e Stellar Jade, ovvero la risorsa per ottenere nuovi personaggi come le Primogemme di Genshin Impact, grazie a una serie di codici promozionali pubblicati da Hoyoverse, che riportiamo di seguito:

HSRGRANDOPEN1 - 100 Stellar Jade, 50.000 Credit (disponibile fino alle 17:59 italiane del 30 aprile)

- 100 Stellar Jade, 50.000 Credit (disponibile fino alle 17:59 italiane del 30 aprile) HSRGRANDOPEN2 - 100 Stellar Jade, 50.000 Credit (disponibile fino alle 17:59 italiane del 30 aprile)

- 100 Stellar Jade, 50.000 Credit (disponibile fino alle 17:59 italiane del 30 aprile) HSRGRANDOPEN3 - 100 Stellar Jade, 50.000 Credit (disponibile fino alle 17:59 italiane del 30 aprile)

- 100 Stellar Jade, 50.000 Credit (disponibile fino alle 17:59 italiane del 30 aprile) HSRVER10XEDLFE - 50 Stellar Jade, 10.000 Credit (data di scadenza sconosciuta)

- 50 Stellar Jade, 10.000 Credit (data di scadenza sconosciuta) STARRAILGIFT - 50 Stellar Jade, 2 Traveler's Guide, 5 Bottled Soda, 10,000 Credit (disponibile a tempo illimitato)

La schermata per il riscatto dei codici promozionali, fonte IGN USA

Per riscattare i codici promozionali di Honkai: Star Rail avete fondamentalmente due modi. Il primo è tramite il sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo. Una volta entrati nel portale, cliccate su "More" nella parte alta dello schermo e successivamente "Reedem Code". Una volta fatto vi basta inserire i codici correttamente per ricevere le ricompense direttamente nel gioco. Il secondo è direttamente dal gioco, aprendo il menu di pausa e cliccando sulla pulsante "Redemption Code" nella sezione del profilo, come nell'immagine qui sopra.

Le ricompense vengono inviate nella casella di posta interna del gioco, a cui potrete accedere solo una volta completata la missione "A Moment of Peace", che si svolge nelle fasi iniziali di Honkai: Star Rail.