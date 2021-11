Honor 60 già in dirittura d'arrivo, sarà presentato il 22 novembre

Anche se l'Honor 50 è appena arrivato in Italia, la compagnia cinese è già in procinto di presentare un nuovo top di gamma, l'Honor 60, che sarà presentato ufficialmente il 22 novembre.

Le prime informazioni sono arrivate da un leaker, ma il CEO di Honor ha confermato in via ufficiale che la nuova lineup di punta sarà presentata per l'appunto il 22 novembre, senza però rivelare su nomi e modelli. Dobbiamo quindi attenerci alle indiscrezioni, seppur corroborate da un'immagine pubblicitaria dell'Honor 60 che mostra una silouhette pressoché identica a quella dell'Honor 50, fatta eccezione per un paio di linee perpendicolari al contorno del blocco fotografico, e dalla comparsa di alcune voci nel database di certificazione 3C.

Una presunta immagine pubblicitaria dell'Honor 60

Le informazioni pubblicate su Weibo dal leaker cinese parlano di due modelli con ricarica rapida da 60 W, presumibilmente l'Honor 60 e l'Honor 60 Pro, affiancati a un modello con ricarica rapida da 40 W che potrebbe essere il più economico Honor 60 SE. Inoltre potrebbe esserci anche un quarto misterioso modello a completare una famiglia che secondo i rumor arriverà sul mercato cinese già a dicembre, a meno di sei mesi di distanza dal lancio in Cina degli Honor 50.