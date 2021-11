Monitor curvo 27 pollici: offerta Amazon del Black Friday 2021, da 1440p e 165Hz

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per un monitor curvo da 27 pollici marcato Gigabyte. Si tratta di uno schermo a 1440p e 165 Hz. Lo sconto segnalato è di 52.30€, ovvero del 15%. Il prezzo pieno indicato per questo monitor curvo è 359€. Quell odierno non è lo sconto migliore in assoluto, ma se siete in cerca di uno schermo di questo tipo sull'immediato, potrebbe essere interessante. L'offerta attuale è disponibile da una settimana e non è indicato quando terminerà. Il prodotto non è spedito da Amazon, ma la spedizione è inclusa nel prezzo. Il venditore ha un alto voto. Questo monitor curvo da 27 pollici propone una risoluzione da QHD Wide 1440p. Il tempo di risposta è 1 ms. Le porte HDMI sono 2.0, non 2.1.

Monitor curvo da 27 pollici marcato Gigabyte

