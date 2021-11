Intel Core i7-12700H: i primi benchmark della CPU mobile Alder Lake-P compaiono in rete

Notebookcheck ha pubblicato i primi presenti benchmark dell'Intel Core i7-12700H, un processore mobile basato sull'architettura Alder Lake-P che secondo quando mostrato dalle immagini, ancora da confermare, garantisce prestazioni molto più alte dei modelli della generazione precedente.

L'Intel Core i7-12700H è un processore da 6 P-core ad alte prestazioni e 8 E-core ad alta efficienza, presumibilmente equipaggiato con GPU Intel UHD 770. Parliamo quindi di un totale di 20 thread che sarebbero capaci, secondo i benchmark comparsi in rete, di sprigionare in Cinebench R20 e R23 una potenza superiore all'AMD Ryzen 9 5900Hx del 21% in single thread e del 47% in multi-thread, quando vengono usati tutti i core. Nel secondo caso, c0m'è ovvio che sia, il merito di un punteggio tanto alto va anche ai 4 thread in più, ma nel primo caso emerge il salto netto in termini di IPC, latenze e ottimizzazione della dodicesima serie di processori Intel.

Le prestazioni dell'Intel Core i7-12700H con il benchmark Cinebench R20

Con prestazioni del genere, la variante mobile dell'architettura Alder Lake-P potrebbe risultare molto interessante, a patto che i consumi di un processore come l'Intel Core i7-12700H siano effettivamente contenuti. D'altronde, anche se limitato a 45 W, ha la stessa dotazione dell'Intel Core i5-12600K, qui la nostra recensione, che garantisce un rapporto tra prezzo e prestazioni eccezionale, ma non è certo pensato per la massima efficienza. Nei normali carichi di lavoro, però, risulta più fresco e meno affamato, a testimonianza di una buona scalabilità che potrebbe trasformarsi un un'ottima sorpresa nel caso dei modelli mobile, in arrivo nel primo trimestre del 2022 e presumibilmente destinati a essere presentati durante il CES di Gennaio.