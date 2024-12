HyperX Cloud Alpha: cuffie da gaming professionali in offerta su Amazon Italia

Qualità audio superiore e design robusto

Le cuffie HyperX Cloud Alpha utilizzano un sistema di driver bidirezionali che separano le frequenze basse da quelle medie e alte, riducendo la distorsione per un suono chiaro e dettagliato. Il jack audio da 3,5 mm e i cavi scollegabili assicurano una connessione stabile e affidabile.

Le cuffie HyperX Cloud Alpha.

Il telaio in alluminio e i cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle premium offrono un comfort superiore, ideale per lunghe sessioni di gioco.

Le HyperX Cloud Alpha sono dotate di controlli integrati sul cavo, consentendo di regolare facilmente il volume o disattivare il microfono. Sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e smartphone.