I licenziamenti nello studio di Tales of Kenzera: ZAU non hanno a che fare con Sweet Baby Inc. per David Jaffe

Dopo la notizia dei licenziamenti avvenuti in Surgent Studios , lo sviluppatore del metroidvania Tales of Kenzera: ZAU , una certa frangia di giocatori ha deciso che la colpa è di Sweet Baby Inc. , società di consulenza che si occupa di problematiche legate all'inclusività nei videogiochi. Secondo David Jaffe però, non è così.

Il punto di vista di Jaffe

Per il papà della serie God of War, che ne ha parlato in un video pubblicato sul suo attivissimo canale YouTube, credere che un gioco sviluppato da uno studio guidato da una persona nera abbia avuto bisogno di una consulenza per migliorare la rappresentazione della diversità non è un ragionamento molto intelligente, per usare un eufemismo. Usando le sue parole, è improbabile che ci sia stato bisogno di un consulente per dire "a questo uomo nero come rendere il suo gioco più inclusivo."

Per l'ex sviluppatore, "se ci aveste giocato, sapreste che la ragione per la quale stanno licenziando non ha niente a che vedere con Sweet Baby Inc., poco importa cosa abbiano fatto."

Qui Jaffe va più nello specifico, sottolineando certi difetti del level design, nonché il fatto che Tales of Kenzera: ZAU appartenga a un genere in cui la concorrenza si è fatta spietata. Insomma, i licenziamenti vengono da questi problemi, che sono reali e tangibili, non certo da una qualche consulenza esterna.

Del resto non è chiaro perché chi è contro la diversità nei videogiochi dovrebbe avercela con Tales of Kenzera: ZAU, che in realtà è esattamente ciò che viene chiesto a gran voce ogni volta che viene introdotto un personaggio di etnia differente in un rifacimento di qualche vecchia opera: una storia originale ambientata in Nigeria, basata sulla mitologia locale.