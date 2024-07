10 miliardi di password rubate nel più grande leak della storia, scoprite se siete a rischio

I ricercatori di Cybernews hanno scoperto un enorme refurtiva, ossia un file con dentro 10 miliardi di password in quello che possiamo considerare il più grande leak della storia di internet. Più che altro, è la più grande raccolta della storia, come vedremo.

12345, ma è la password che...

Stando a quando studiato da Cybernews, RockYou2024 è "un mix di vecchie e nuove violazioni di dati". Quindi non si tratta di password provenienti da una sola fonte ma, come dicevamo, di una raccolta nata unendo più furti. Tuttavia, l'aver compilato tutte queste password in un unico enorme database ricercabile "aumenta notevolmente il rischio di attacchi di credential stuffing", secondo Cybernews.

Cambiate spesso le password

Il credential stuffing avviene quando qualcuno prende le password ottenute da una violazione di dati e le usa per cercare di accedere a servizi non correlati. Ad esempio, qualcuno potrebbe usare una password ottenuta da furto ad AT&T per vedere se utilizzata per il conto bancario. Quindi, se usate la stessa password per più account, è ora di cambiare.

Questo non è il primo file RockYou, ma è sicuramente il più grande. Quello del 2021 conteneva 8,4 miliardi di password. Per verificare che la vostra password sia ancora sicura, andate su Leaked Password Checker. Nel caso appaia tra quelle rubate, cambiatela immediatamente.