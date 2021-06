Idol Manager, trailer con la data di uscita per il gioco con le idol giapponesi

Idol Manager ha una data di uscita su Steam, rivelata dal trailer mostrato nel corso dell'Indie Live Expo 2021: il gioco in cui dovremo gestire un gruppo di idol giapponesi sarà disponibile a partire dal 27 luglio.

Il controverso mondo delle idol ha fatto diverse capatine nei videogame, si pensi ad esempio di una delle campagne di Yakuza 5, in cui ci si trova appunto a vestire i panni della giovane Haruka, determinata a diventare una idol superando innumerevoli prove.

Nel caso di Idol Manager avremo a che fare tuttavia con un vero e proprio gestionale in cui svolgiamo il ruolo di manager per una piccola talent agency nipponica e dovremo farla crescere nel corso del tempo.

In che modo? Curando la crescita professionale delle idol, trovando nuove ragazze talentuose e licenziando quelle che non stanno ottenendo risultati, o persino mettere bocca sulla loro vita privata nel momento in cui può essere di ostacolo rispetto al business.

Naturalmente avremo a che fare anche con situazioni complicate, scandali, riviste patinate, fan fin troppo affezionati e momenti in cui dovremo prendere decisioni difficili: tutto pur di raggiungere il successo.