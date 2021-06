Bright Memory: Infinite si mostra in nuove immagini, trailer in arrivo all'E3 2021

Bright Memory: Infinite torna a mostrarsi in alcune nuove immagini da parte di FYQD, ma si tratta solo di un antipasto in attesa di vedere il nuovo trailer di presentazione, previsto arrivare in occasione dell'E3 2021.

La nuova versione dell'action sparatutto del team cinese si presenta come una sostanziale evoluzione rispetto a Bright Memory, rappresentando praticamente un gioco nuovo e decisamente più avanzato. Questo verrà presentato più nel dettaglio nel corso dell'E3 2021 e più precisamente il 10 giugno, in occasione dello streaming speciale da parte di Gamespot.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori su Twitter, tutto il gameplay del gioco è stato completato, costruito praticamente da zero rispetto alla versione iniziale ma a questo punto il lavoro è concluso su tale aspetto. Restano da effettuare i lavori riguardanti il doppiaggio e il montaggio della colonna sonora, come riferito nel tweet riportato qui sotto.



Non abbiamo ancora una data di uscita su Bright Memory: Infinite ma è probabile che questa venga annunciata proprio durante lo streaming "Play for All" fissato per il 10 giugno 2021 in occasione dell'E3 2021, quando verrà dunque mostrato anche il più recente trailer completo del gioco.

Ricordiamo che Bright Memory: Infinite è previsto uscire su PC e Xbox Series X|S dopo il rilascio del capitolo precedente, ma ancora senza una data precisa. Intanto vi rimandiamo alla recensione di Bright Memory, che però rappresenta poco più che una piccola introduzione a quello che dovrebbe essere Infinite.