Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch, dettagli su storia e gameplay trapelano online

Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch è protagonista di un altro leak riguardante soprattutto elementi sulla storia e il gameplay del gioco, derivanti da alcuni aggiornamenti effettuati al sito ufficiale e che a quanto pare sono emersi online prima del tempo.

Viene ribadita in questa occasione anche la data di uscita, che era emersa in precedenza fissata per l'11 novembre 2021, in attesa poi dell'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare probabilmente nel corso dell'E3 2021, forse durante il Nintendo Direct fissato per il 15 giugno alle ore 18:00 italiane.

Shin Megami Tensei V è ambientato in un mondo chiamato Da'at

A quanto pare, sono previste in Giappone due edizioni diverse del gioco con la standard al prezzo di 8.890 yen e una "Forbidden Nahobino Box" a 14.800 yen, ma chiaramente su questi aspetto è probabile che ci siano delle variazioni con le edizioni occidentali.

Per quanto riguarda la storia, sono emersi altri dettagli che potrebbero però rappresentare degli spoiler , dunque nel caso avvertiamo prima di proseguire la lettura, sebbene si tratti di elementi molto vaghi.

Il protagonista è uno studente delle scuole superiori che vive una vita normale, finché non si ritrova proiettato in un mondo alternativo chiamato "Da'at" in seguito a un certo incidente non meglio identificato. Dopo essersi fuso con un uomo misterioso, diventa un Nahobino, ovvero un essere proibito che si ritrova a combattere contro divinità e demoni.

Il mondo di Da'at è coperto dal deserto e abitato da entità sovrumane come dei e demoni, di varie forme e dimensioni, con alcuni che sono buoni ma molti altri malvagi e aggressivi nei confronti del protagonista. Nello strano mondo in questione incontreremo oltre 200 demoni, alcuni dei quali disegnati da Masayuki Doi.

Il protagonista può scegliere diverse azioni per progredire e per affrontare i demoni, con strade differenti che possono essere intraprese per avanzare nel gioco e che possono portare a finali diversi. Essendo un Nahobino, può contare su poteri speciali che possono essere usati in vari modi e il cui utilizzo influenza la progressione.