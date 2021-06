Shin Megami Tensei 5: data di uscita appare per sbaglio sul sito ufficiale

Il sito ufficiale giapponese di Shin Megami Tensei 5 è stato - probabilmente per sbaglio - aggiornato di recente con una serie di informazioni legati al gioco, tra le quali era compresa anche la data di uscita. Il gioco di ruolo, secondo quanto indicato dal sito ufficiale, sarebbe disponibile a partire dall'11 novembre 2021.

Come detto, si tratta del sito giapponese, quindi è possibile che la data di uscita sia legata solo a tale mercato. In passato però il team di sviluppo aveva affermato che Shin Megami Tensei 5 sarebbe stato rilasciato in contemporanea mondiale, quindi è credibile che la data di uscita sia la stessa o comunque sia molto vicina negli altri mercati.

Shin Megami Tensei 5

Come sempre, non si tratta di un'informazione ufficiale, pur essendo apparsa sul sito ufficiale. L'errore potrebbe infatti essere duplice e la data indicata potrebbe non essere quella corretta. Considerando però che tra non molto vi sarà il Nintendo Direct dell'E3 2021, è credibile che quanto riportato sia tutto corretto.

Sappiamo inoltre che Shin Megami Tensei 5 ci metterà nei panni di un normale studente liceale che può muoversi in un mondo chiamato Da'ath. Il ragazzo si fonde con un misterioso uomo e diventa un "Naobino", un essere proibito, e si ritrova nel mezzo di una guerra tra divinità e demoni. Da'ath è un mondo desertico nel quale è possibile trovare divinità e demoni, alcuni dei quali sono grandi come montagne. Ci saranno oltre 200 demoni.