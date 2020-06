Il Cortocircuito: alle 15.00 parleremo di PS5 col designer Riccardo Cambò e di EA

La puntata di oggi de Il Cortocircuito è davvero speciale. È vero, lo diciamo tutte le settimane, ma è così! A partire dalle 15.00 su Twitch parleremo del design di PS5 con Riccardo "Breccia" Cambò, il creator che è balzato agli onori delle cronache per i suoi commenti sulle linee della console next-gen di Sony. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata all'EA Play Live 2020. Quanto siamo rimasti delusi?

La puntata è speciale anche perché il dinamico trio questa volta sarà composto da Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Umberto Moioli. Quella di oggi non sarà, però, una puntata del Salottino in incognito: si parlerà innanzitutto di design di PS5, con uno scontro tra titani tra il nostro direttore creativo Alessio Pianesani (questo è il video nel quale dice cosa ne pensa del design di PS5) e Riccardo "Breccia" Cambò, il designer italiano che ha analizzato la console in questo video. Chi vincerà?

Terminato questo segmento passeremo a parlare dell'EA Play Live 2020. Qui, però, perderemo tutti. La conferenza di ieri di Electronic Arts è stata deludente, nonostante i contenuti fossero, potenzialmente molti. Cosa ha spinto il colosso americano a non mostrarli ieri? Le nostre aspettative erano troppo alte?

Come al solito fatecelo sapere nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale de Il Cortocircuito, dove troverete tanti altri appassionati con cui chiacchierare.

Accedendo al gruppo Telegram avrete inoltre la possibilità di inviare domande tramite registrazioni audio che faremo ascoltare durante la puntata.