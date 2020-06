The Last of Us 2, Ellie Funko Pop è in offerta speciale su Multiplayer.com

Oggi è il giorno di The Last of Us 2. Il capolavoro di Naughty Dog sta facendo parlare molto di sè e in molti stanno scoprendo gli eroi e i personaggi del gioco. Il più importante, sicuramente, è la protagonista Ellie. Per questo motivo in molti potrebbero essere interessati ad acquistare la sua versione Funko Pop. Sul nostro shop Multiplayer.com la statuetta è in prenotazione ad un prezzo speciale e vi sarà recapitata a casa il 28 agosto 2020, il giorno della sua commercializzazione.

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli dell'offerta. Avete letto la nostra recensione di The Last of Us 2?

Le dimensioni della statua sono di 9cm circa e la confezione (la window box originale) sarà spedita con pluriball e bolle anti urto in modo da farla arrivare a casa vostra in condizioni perfette. La data di uscita dei prodotti in PRENOTAZIONE è ipotetica, la pubblicazione da parte del PRODUTTORE stesso può variare senza preavviso e ritardare di diversi mesi.

Multiplayer.com è solo una vetrina online e non è responsabile delle variazioni di data che possono portare questi prodotti, che ricordiamo, vengono tutti fabbricati in America oppure in Asia, quindi tra produzione, importazione, viaggi, dogane ed imprevisti è assolutamente impossibile dare una data certa di arrivo di questi prodotti da collezione.

La comprerete?