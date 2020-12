Il Cortocircuito torna oggi alle 15 con una puntata su Ibra, Elliot Page e PS5

Il Cortocircuito torna oggi alle 15 in diretta su Twitch con una puntata densissima di argomenti. Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani discuteranno degli argomenti più caldi della settimana. In altre parole si torna a parlare del caso EA/Ibrahimovic, ma tratteremo anche la questione Elliot Page con Dalia Smeraldi e parleremo di quello che sta avvenendo in Giappone intorno a Sony e PS5.

Ma andiamo con ordine: la diretta partirà come sempre alle 15 e da quel momento in poi saranno i soliti 90 minuti di fuoco. Tratteremo davvero gli argomenti più disparati, sempre con la solita schiettezza e trasparenza. La puntata di oggi sarà particolare, anche perché Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani condurranno ognuno da casa propria, magari vi spiegheranno anche il perché.

Non che non ci siano argomenti di discussione oggi, anzi. Andiamo a scoprire la scaletta della puntata di oggi, 4 dicembre 2020:

Ibrahimovic vs EA Sports - Il campione del Milan sta portando avanti la sua crociata per i diritti di immagine in maniera netta e decisa e EA ha un'altra grana da gestire per il suo blockbuster. Parleremo dell'argomento con un osservatore internazionale di un club di Serie A TIM. Purtroppo, per il momento, non possiamo dire la squadra, ma lo scoprirete alle 15.

La decisione dell'attore canadese ha fatto discutere, sfortunatamente in maniera meno civile di quanto avremmo desiderato. Per questo motivo abbiamo deciso di contattare Dalia Smeraldi, in arte AbiCocca. Si tratta di una giocatrice che fa live su Twitch, video su YouTube e tratta molto l'argomento, quindi sarà in grado di portare in onda un punto di vista molto interessante e preparato.

Infine parleremo di Sony, PS5 e il Giappone - Nelle ultime settimane è evidente che il Sol Levante non sia più nel cuore delle strategie di Sony, una cosa che deve essere analizzata per capire quali conseguenze potrà avere nel futuro della compagnia guidata da Jim Ryan. Alcuni storici sviluppatori come Keiichiro Toyama, però, se ne sono già resi conto e sembra stiano prendendo le contromisure.

