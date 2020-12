Bloodstained: Ritual of the Night per Android e iOS disponibile

Bloodstained: Ritual of the Night è finalmente disponibile anche per sistemi iOS e Android. Si tratta del port del metroidvania di Koji Igarashi che tanti apprezzamenti ha ricevuto su PC e console. Il gioco viene venduto a prezzo premium, ossia 9,99€. Stando alle prime recensioni degli utenti, non supporta i gamepad più diffusi, se non in modo parziale, e non è fluidissimo, in particolare su Android.

Comunque sia, leggiamo la descrizione ufficiale con tutte le caratteristiche di queste nuove versioni:

Bloodstained: Ritual of the Night è un'esperienza di gioco COMPLETA, un GDR d'azione a scorrimento laterale dalle atmosfere gotiche incentrato sull'esplorazione e creato da Koji Igarashi, che racchiude tutti gli elementi più famosi e amati del genere Metroidvania in un unico gioco ricco di contenuti.

Vesti i panni di Miriam, un'orfana segnata dalla maledizione di un alchimista che sta lentamente cristallizzando il suo corpo. Combatti in un castello infestato da demoni e sconfiggi il suo signore per salvare te stessa e l'intera umanità!

Affronta più di 120 nemici e boss diversi, prendendo le loro capacità!

Personalizza il tuo stile di combattimento con 107 armi, 23 abilità e numerose combo.

Un'ampia e complessa mappa 2D a scorrimento laterale. Esplora e sblocca nuovi percorsi e barriere per scoprire molte sorprese.

Scopri molti elementi cosmetici per variare il tuo aspetto e ottenere diversi vantaggi.

Se vi interessa avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Bloodstained: Ritual of the Night.