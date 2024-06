Il demake di The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom per Game Boy ci ha incantati e vorremmo giocarci

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno dei giochi migliori del 2023 , nonché uno dei capitoli più amati della serie, pur essendo molto recente, grazie alle sue nuove meccaniche di legate alla manipolazione degli oggetti che hanno rinfrescato non poco la formula classica, rivoluzionandola in diversi aspetti. Non stupisce quindi che riceva dei tributi da parte di fan, come questo demake per Game Boy , che si concentra sulle sequenze d'intermezzo.

Il video

Se avete giocato con l'originale per Nintendo Switch, saprete che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom offre dei momenti davvero emozionanti.

Ora, precisiamo che da qui in avanti daremo delle anticipazioni sul gioco e la sua trama. Se non volete averne, non leggete oltre e non guardate il video sottostante.

Lo youtuber it ha preso alcune sequenze filmate di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e le ha ricreate come se fossero uscite da un gioco per Game Boy. Il risultato è davvero incredibile, soprattutto se si conosce l'originale. Non ci sono momenti di gioco, ma la realizzazione è convincente e fa venire voglia di avere il gioco, qualsiasi esso sia.

In effetti immaginiamo che un Tears of the Kingdom rifatto su Game Boy avrebbe un'impostazione decisamente classica, considerando che l'hardware della console progettata da Gunpey Yokoi non era proprio una scheggia con il 3D.

Se vi piace il video, sappiate che It ha realizzato diversi altri video demake, pubblicati sul suo canale, dedicati alla serie Zelda, tra gli scontri con i boss di Tears of the Kingdom e quelli di Breath of the Wild.