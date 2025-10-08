Il labirinto di Super Mario: il gioco da tavola per tutta la famiglia al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione del secondo giorno di Festa delle Offerte Prime è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul gioco da tavola di Super Mario che viene messo in offerta con uno sconto in formato extra large del 60% per un costo totale e finale d'acquisto di 13,99€: minimo storico sulla piattaforma. Acquista il labirinto di Super Mario direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Ogni giocatore si muove all'interno di un labirinto che cambia continuamente, alla ricerca dei personaggi più iconici della saga di Super Mario. L'obiettivo è scovarli tutti e tornare al punto di partenza prima degli avversari.
La sfida del Labirinto di Super Mario
La sfida è resa più difficile dagli spostamenti degli altri giocatori, che modificano le vie del labirinto a ogni turno, sconvolgendo i piani e costringendo a ripensare la strategia.
Perfetto per famiglie, appassionati e fan di Super Mario, questo gioco di società unisce astuzia, logica e divertimento. Adatto a bambini dai 7 anni in su, può coinvolgere da 2 a 4 partecipanti, offrendo partite sempre diverse e ricche di colpi di scena. L'edizione italiana del gioco è curata nei dettagli, rendendolo un'ottima idea regalo per chi ama i giochi classici e le sfide di ingegno.