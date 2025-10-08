PlayStation è stata vicina a ottenere la licenza FIFA in esclusiva

PlayStation è stata vicina a ottenere la licenza FIFA per realizzare un gioco di calcio in esclusiva per la console Sony: lo ha rivelato Juan Montes, che è stato presidente della divisione Software Development di PlayStation fra il 1994 e il 2000.

"In quel periodo stavamo creando un gioco di calcio", ha detto Montes. "La tecnologia c'era, era piuttosto buona, e siamo stati molto, molto vicini a ottenere la licenza FIFA. Tuttavia alla fine abbiamo deciso di non proseguire per mantenere un buon rapporto con una terza parte."

La terza parte in questione, inutile dirlo, era Electronic Arts. "Siamo stati davvero a un passo dall'entrare in quel mercato", ha continuato l'ex vicepresidente della divisione Software Development, che con il suo team in quel periodo ha pubblicato in effetti due giochi di calcio, ovverosia This is Football e This is Football 2.

In mancanza della licenza FIFA, i due titoli hanno ottenuto l'approvazione della FIFPro, cosa che gli ha permesso di includere alcuni calciatori e stadi reali provenienti da diverse parti d'Europa.