Il monitor Philips Evnia WQHD da 27" e 144 Hz è in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

Se cerchi un buon monitor ma non hai esigenze particolarmente specifiche, il monitor Philips Evnia WQHD da 27" è attualmente su Amazon a 139,90 € invece di 169 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche del monitor

Come anticipato, si tratta di un monitor da 27" WQHD 2560 x 1440 con pannello IPS e frequenza di aggiornamento a 144 Hz per gameplay fluidi. Inoltre, è compatibile con G-Sync per giochi senza scatti e immagini reattive, mentre l'output stabile, insieme alla tecnologia senza sfarfallio, riduce l'affaticamento degli occhi. Il design senza cornice su 3 lati offre un aspetto con cornice ultra-sottile, rendendolo ideale anche per configurazioni con più monitor. Il supporto è regolabile in inclinazione in base alle varie esigenze.

Connettività del monitor

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.