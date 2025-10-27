Il monitor Samsung Odyssey G3 da 24" è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor Samsung Odyssey G3 da 24" a 87,50 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 96,20 €, e il prezzo mediano di 119 €, permettendovi di risparmiare fino al 26%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor Samsung Odyssey G3

Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di un monitor da 24 pollici FHD 1080p con pannello VA e AMD FreeSync. Troviamo inoltre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, per gameplay sempre fluidi e impecabili. Inoltre, l'equalizzatore nero illumina le aree scure nei giochi, in modo da riconoscere i vostri avversari anche nelle zone meno illuminate.

Il retro del monitor Samsung Odyssey G3

Sono presenti le modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free per ridurre lo sfarfallio dello schermo e avere meno emissioni di luce blu, traducendosi in un minor sforzo per gli occhi. Al momento in cui scriviamo il prodotto è richiesto all'87%, quindi potrebbe non essere più disponibile a breve.