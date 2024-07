Il nuovo aggiornamento di Tiebreak ha aggiunto Jannik Sinner in forma giocabile

Nacon ha annunciato l'ingresso del tennista italiano Jannik Sinner, l'attuale numero uno nel ranking ATP, all'interno di Tiebreak, il gioco ufficiale dell'ATP e della WTA, con l'aggiornamento 6, disponibile dal 1° luglio 2024.

L'uscita della versione completa di Tiebreak è prevista per il 22 agosto 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC (Steam). La versione Nintendo Switch sarà pubblicata in una fase successiva, ancora non comunicata.