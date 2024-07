Exynos W1000 è il primo chip a 3 nanometri di Samsung, ecco dove lo vedremo

Un concentrato di potenza e innovazione

L'Exynos W1000 è equipaggiato con un potente core Cortex-A78 da 1,6 GHz e quattro core Cortex-A55 da 1,5 GHz, offrendo un notevole incremento delle prestazioni single-core e multi-core. La GPU Mali-G68 MP2 garantisce un'ottima gestione grafica, supportando schermi ad alta risoluzione fino a 960 x 540 pixel.

L'architettura della CPU del nuovo Exynos W1000

Il chip integra anche memorie LPDDR5 e 32 GB di memoria di archiviazione eMMC, grazie alla tecnologia package-on-package (ePOP). Inoltre, il chip per la gestione energetica (PMIC) è integrato nel SoC, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva del dispositivo.

Nonostante l'aumento delle prestazioni, Samsung assicura che l'Exynos W1000 offre un'ottima dissipazione del calore e un'autonomia fino a 3 giorni, grazie all'utilizzo di transistor Gate-All-Around (GAA) e del packaging fan-out panel-level (FOPLP), oltre alle tecnologie Frame Power Off (IFPO) e Ultra Under Drive (UUD) per la GPU.

Il nuovo chip supporta la connettività 4G LTE con velocità fino a 150 Mbps in download, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth con supporto per l'audio Bluetooth LE, NFC e i principali sistemi di posizionamento satellitare (GPS, Galileo, GLONASS e Beidou). Inoltre, supporta schermi 2.5D con funzionalità Always on Display (AOD) per una migliore visualizzazione del quadrante.

Specifiche Tecniche Exynos W1000

CPU: Cortex-A78 1.6GHz Single-core + Cortex-A55 1.5GHz Quad-core

GPU: Mali-G68 MP2

Processo: 3nm GAA

Display: qHD (960x540), 640*640

Modem: LTE Cat.4 150Mbps (DL) / Cat.5 75Mbps (UL)

GNSS: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

PMIC: Integrated in SIP-ePoP package

Storage: eMMC 32GB

L'annuncio dei nuovi Galaxy Watch di settima generazione è previsto per il 10 luglio, durante l'evento Samsung Unpacked. Gli interessati possono registrarsi sulla pagina ufficiale dell'evento per ottenere uno sconto di 50 euro e partecipare all'estrazione di cento Galaxy Tab S9 FE+ 128GB Wi-Fi.

E voi che cosa vi aspettate dal nuovo chip Exynos W1000? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre Samsung deve fare i conti con i problemi del processo a 3nm per il nuovo Exynos 2500.