Un nuovo Banjo Kazooie non è in sviluppo presso Xbox, secondo un'indiscrezione

Non che la cosa porti particolari sconvolgimenti visto che non c'era stato alcun annuncio al riguardo, ma secondo una nuova indiscrezione da parte di Jez Corden, giornalista di Windows Central, non ci sarebbe un nuovo Banjo Kazooie in sviluppo presso Xbox Game Studios.

Corden ha riferito la questione nel corso della recente puntata del suo podcast Xbox Two, riferendo sull'argomento: "Non se se la cosa possa cambiare in futuro, ma per quanto riguarda adesso posso dire categoricamente che no, non c'è alcun titolo di Banjo in sviluppo, almeno con informazioni aggiornate a oggi", ha spiegato.

"Non c'è alcun Banjo in sviluppo al momento", ha ribadito poi nel corso del podcast, per confermare ulteriormente la cosa.