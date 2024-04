Il prezzo degli SSD è in rapida ascesa e potrebbero salire ancora del 25%

Dopo un periodo di flessione del mercato che ha colpito aziende come Samsung e Western Digital, i grandi produttori si preparano ora a recuperare il denaro perso attraverso una politica di aumento dei prezzi degli SSD molto aggressiva. Stando agli analisti, la recente crescita della domanda di SSD spingerà i colossi del settore a trarre il maggior profitto possibile, con Samsung ad aprire le danze con aumenti previsti su tutta la gamma.

Secondo quanto riportato da TrendForce, l'aumento dei prezzi degli SSD riguarderà tutti i segmenti, con proporzioni differenti: gli SSD consumer potrebbero subire un aumento del 10-15% , mentre gli SSD enterprise potrebbero addirittura toccare aumenti del 25% . I produttori stanno infatti cercando di ottenere maggiori profitti, aumentando la produzione da una parte e mantenendo alti i prezzi, approfittando della crescita della domanda degli ultimi mesi. Tra i produttori in prima linea con questa nuova politica c'è Samsung: il colosso coreano prevede un aumento fino al 15% su tutta la gamma SSD. Il nuovo Samsung 990 Evo potrebbe quindi essere tra i primi prodotti coinvolti. La tendenza al rialzo potrebbe persistere anche nei prossimi trimestri: per raggiungere il livello di prezzo ottimale è infatti necessario un aumento generale del 40%.

Carpe diem

Un SSD WD_Black di Western Digital

Se siete intenzionati ad aggiornare il vostro storage, questo potrebbe essere quindi l'ultimo periodo utile: al momento infatti le unità già stoccate mantengono prezzi vantaggiosi. Nei prossimi mesi il mercato degli SSD andrà incontro ad aumenti di prezzo generalizzati. Non tutti i mali vengono per nuocere: nel lungo periodo questa scelta potrebbe portare ad una crescita del settore, con relative ripercussioni anche nel campo della ricerca e dell'avanzamento tecnologico. Come spesso accade, il mercato tornerà a normalizzarsi parallelamente al nuovo ciclo di aggiornamento dei consumatori.