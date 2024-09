Il prezzo di PS5 Pro potrebbe dare un'idea di quanto costerà PS6?

Lo sconvolgente annuncio del prezzo di PS5 Pro ha spaventato diversi utenti non tanto per il costo del nuovo modello mid-gen di Sony, quanto piuttosto per la prospettiva futura che questo potrebbe indicare, ovvero il fatto che rappresenti un precedente da cui partire per stabilire il prezzo di PS6. Alla fine, il costo di PS5 Pro è un problema relativo: il nuovo modello si pone come un'alternativa a una base che è già ben presente e perfettamente funzionale, oltretutto praticamente già nelle case di moltissimi utenti, dunque la sua proposta è assolutamente facoltativa, ma il passaggio a una nuova generazione è una questione completamente diversa. PS6 non sarà una scelta accessoria, ma rappresenterà la piattaforma da acquistare assolutamente per molti giocatori, che cominciano a domandarsi quanto dovranno sborsare per stare semplicemente al passo coi tempi.

Secondo il noto analista Mat Piscatella di Circana e Rhys Elliot di Media Research, il prezzo di PS5 Pro è un precedente fondamentale, che potrebbe rappresentare la nuova base da cui partire per stabilire il prezzo delle console di nuova generazione, sia PS6 che la prossima Xbox. L'incremento dei prezzi su questi prodotti dev'essere messo in conto, secondo Piscatella, in quanto derivante da diversi fattori: la maturità raggiunta dal mercato, ovvero il fatto che il pubblico potenziale non è più in espansione e la frequenza di spesa è relativamente statica. Questo significa che, a parità di console vendute, è probabile che i produttori puntino su un prezzo più alto per incrementare gli introiti non potendo più contare su una maggiore quantità di console vendute di generazione in generazione. Per questi motivi, secondo Piscatella c'è da aspettarsi che i prezzi delle nuove console continuino ad aumentare.