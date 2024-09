Il misterioso gioco rimasterizzato per PS5 da annunciare potrebbe essere stato svelato da un giornalista

C'è già un indiziato principale per quanto riguarda l'identità del misterioso gioco rimasterizzato per PS5 che Sony dovrebbe annunciare al prossimo State of Play, sebbene la questione sia ancora tutta da verificare: sembra proprio che Jordan Middler, giornalista di VGC, stia suggerendo che il gioco in questione sia Days Gone.

Middler non fa precisamente il nome del gioco, ma attraverso alcuni messaggi pubblicati su X ha decisamente puntato verso il titolo in questione. Parlando di una persona che era "arrabbiata per un suo personaggio in Astro Bot" sembra proprio far riferimento al director di Days Gone, che sarà probabilmente ancora più furioso dopo aver saputo le novità in arrivo dallo State of Play.

Questo fa pensare che l'annuncio sul nuovo first party di PlayStation Studios possa essere un Days Gone Remastered, per quanto questo possa sembrare assurdo.