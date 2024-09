Il director di Days Gone non ha preso bene l'omaggio ad Astro Bot

John Garvin non ha preso bene l'omaggio ad Astro Bot da parte di Bend Studio: secondo il game director di Days Gone, il team ha svalutato la figura di Deacon, riducendola a mero materiale promozionale e tradendo la storia di questo franchise.

"È davvero triste vedere Deacon ridotto a promuovere altri giochi", ha scritto Garvin in un post su Twitter. "Ben fatto, Bend Studio! Che gran bel modo per tutelare la vostra storia!", ha quindi aggiunto in maniera ironica.

Quando poi qualcuno gli ha suggerito di abbassare i toni nei riguardi dello studio, che non ha colpe in questo frangente, Garvin ha ribattuto: "Cioè, devo vedere il mio personaggio ridotto a un cartone animato per promuovere un piccolo gioco e sarei io quello cattivo?"