Il remake amatoriale di Need For Speed: Most Wanted in Unreal Engine 5 si mostra in 50 minuti di gameplay

Il remake cresce

Il remake di Need for Speed: Most Wanted è emerso rispetto ad altri progetti simili per via della sua qualità, apparentemente davvero elevata. Il nuovo video nasce per mostrare l'intelligenza artificiale delle auto della polizia, un elemento fondamentale del gameplay. Insomma, ora non sembra più di trovarsi semplicemente di fronte a una grossa demo tecnica, ma a un gioco vero e proprio. Lo sviluppatore ha anche migliorato molte texture e aggiunto vari effetti, come le linee che accentuano la velocità. Inoltre ha migliorato i suoni della BMW M3 GT.

Nel filmato possiamo vedere alcuni inseguimenti con la polizia. NostalgiaNexus ha anche esplorato un po' la città per mostrarne i progressi. [embed yt=rK4Mw19uJXg ] Un secondo video fa invece il confronto tra la versione originale, risalente al 2005, e il remake.

Come potete vedere, i miglioramenti visivi sono davvero molti. Certo, si tratta di un progetto comunque improbo per uno sviluppatore solitario, ma i risultati gli stanno dando ragione. Purtroppo al momento non è possibile scaricare il remake di Need For Speed: Most Wanted in alcun modo. Immaginiamo che sarà pubblicato quando sarà pronto, ma non sappiamo dirvi quando. In casi del genere è anche difficile fare previsioni, considerando che non stiamo parlando di un progetto professionale. Inoltre c'è sempre il rischio che Electronic Arts ne chieda la rimozione, visto che detiene i diritti d'autore sulla serie Need For Speed.