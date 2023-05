Il Signore degli Anelli Online: gli sviluppatori reagiscono all'MMO di Amazon da poco annunciato

Come vi abbiamo già riportato, Amazon Games ed Embracer Group hanno annunciato un nuovo MMO de Il Signore degli Anelli. Questo nuovo gioco, che non pare in arrivo a brevissimo termine, potrebbe chiaramente andare in contrasto con Il Signore degli Anelli Online, sviluppato da Standing Stone Games. Il team ha quindi detto la propria riguardo al nuovo gioco.

In un post sul proprio forum, Standing Stone Games ha afferma di aver ricevuto "un certo numero di note da membri della community, alcuni emozionati altri preoccupati" per il nuovo gioco di Amazon. Alcuni affermano di essere preoccupati che il nuovo MMO possa segnare la fine de Il Signore degli Anelli Online, ma non pare che sia questo il caso.

Standing Stone Games ha affermato che Il Signore degli Anelli Online "non se ne andrà!". Standing Stone ha poi aggiunto che Middle-earth Enterprises, la società che controlla i diritti della serie del Signore degli Anelli, continua a essere "grande fan" de Il Signore degli Anelli Online. Il gioco è ora all'inizo del suo diciassettesimo anno di attività continua e Standing Stone ha dichiarato che il gioco è "sempreverde".

Il Signore degli Anelli Online

"Il Signore degli Anelli Online è come i longevi Ents, Elfi e Nani; e noi comuni mortali siamo gli amministratori di Il Signore degli Anelli Online e della sua comunità", ha dichiarato Standing Stone. "Standing Stone ha tutte le intenzioni di far crescere e sostenere questa comunità. La strada prosegue...".

Christoph Hartmann - dirigente di Amazon Games - ha affermato di essere un fan de Il Signore degli Anelli Online, dichiarando che "non è un brutto gioco", ma affermando al tempo stesso che l'MMO di Amazon sarà "completamente diverso" anche grazie agli avanzamenti tecnologici, sottolineando come il gioco di Standing Stone abbia i propri anni sulle spalle (il gioco è uscito nell'aprile 2007).

L'idea quindi è che le due esperienze non siano destinate a scontrarsi in modo diretto, se non per il fatto che sono giochi basati su Il Signore degli Anelli. Qui trovate l'annuncio completo di Amazon per il nuovo MMO de Il Signore degli Anelli.