Il trono di spade: non tutti i personaggi sopravvissuti nella serie TV, lo faranno anche nei libri

Lo scrittore George R.R. Martin è tornato a parlare dei due libri mancanti di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, affermando che non tutti i personaggi che sono rimasti in vita alla fine della serie TV Il trono di spade, tratta dalla sua opera, faranno lo stesso alla fine dei libri.

Martin non ha fornito dettagli in merito e come al solito si è mostrato un po' reticente a parlare dei progressi di Winds of Winter, il sesto libro, ma sul suo blog ha scritto che ci sarà un distacco inevitabile con la serie TV, affermando che certe cose accadute nello show di HBO non accadranno nei libri. Ad esempio ci saranno dei nuovi personaggi che i personaggi principali incontreranno "in terre lontane e vicine".

Jon Snow arriverà vivo alla fine dei libri?

Proprio di questi personaggi principali non viene garantita la sopravvivenza, anche se Martin non ha ancora deciso completamente e si riserva il diritto di cambiare idea: "Una cosa posso dirla, in modo così generico da non anticipare nulla: non tutti i personaggi che sono sopravvissuti alla fine di Il trono di spade sopravvivranno alla fine di Le cronache del ghiaccio e del fuoco, e non tutti i personaggi che sono morti in Il trono di spade moriranno in Le cronache del ghiaccio e del fuoco (alcuni sicuramente, magari la maggior parte, ma non tutti). (Naturalmente potrei cambiare idea già dalla prossima settimana, mentre scrivo il prossimo capitolo)."

C'è da dire che se continua a scrivere a questo ritmo ci sarà da preoccuparsi non solo della morte dei personaggi, visto che la sua saga va avanti da decenni.