Prime Matter: una sorpresa, System Shock, Gungrave G.O.R.E. e altri giochi alla Gamescom 2022

L'editore Prime Matter ha annunciato che parteciperà alla Gamescom 2022, dove sarà presente con System Shock, Gungrave G.O.R.E, The Last Oricru e altri giochi, tra i quali una sorpresa.

Il comunicato parla infatti di un "gioco di ruolo non annunciato" di cui saranno forniti più dettagli nelle prossime settimane. La descrizione del gioco è molto breve e dice soltanto che sarà "un gioco di ruolo pieno di stile e davvero originale, ambientato in una metropoli tentacolare di futuro post apocalittico."

Prime Matter, che è parte dell'Embracer Group, non ha svelato quando presenterà questo titolo. Da quel che si capisce dovrebbe farlo prima della manifestazione, per poi magari approfondire durante la stessa, ma il punto non è ancora chiarissimo.

Ciò che importa è che la Gamescom 2022 sia ben popolata di giochi, dopo anni di assenza dovuti alla pandemia di COVID-19. In fondo stiamo parlando della più grande fiera dei videogiochi europea, prima al mondo se si considera il numero di partecipanti a ogni edizione.