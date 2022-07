Elden Ring: mod cambia completamente il combattimento

Ghost8686 ha lanciato una nuova mod per Elden Ring davvero imponente, che va a rivedere completamente il sistema di combattimento e altri aspetti del gioco. La mod si chiama Elden Ring Augmented ed è stata realizzata in parte con idee dell'autore e in parte inglobando altre mod (tutte accreditate). Va a diminuire il grind necessario per progredire in modalità New Game Plus, raddoppiando le rune, rende Torrente invincibile e aggiunge l'abilità di deflettere gli attacchi, prendendola da Sekiro (un altro gioco di FromSoftware). Viene rivista in parte anche la magia, con costi in FP ridotti e requisiti di lancio rimossi o ridotti e incantesimi rivisti.

Il cambiamento maggiore è però nelle armi. È stata infatti aggiunta una nuova classe, Divine Armaments, che si pone sopra le armi leggendarie. È formata sostanzialemtne da quattro armi potentissime basate su alcune esistenti, tutte con la loro mitologia e le loro abilità uniche: Maliketh's Black Blade, Elden Blade, Bolt of Gransax e Dark Moon Greatsword.

Come quasi sempre in questi casi, Elden Ring Augmented può essere scaricata da Nexus Mods. Per l'installazione dovete usare il Mod Engine 2. Seguite le istruzioni fornite dal modder stesso e non avrete problemi.

Naturalmente installate la mod a vostro rischio e pericolo. Fatelo solo se sapete ben cosa state facendo, altrimenti evitate.