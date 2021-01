Immortals Fenyx Rising: A New God, data di uscita ufficiale per il primo DLC

Immortals Fenyx Rising: A New God, il primo DLC narrativo per il titolo Ubisoft, ha finalmente una data di uscita ufficiale: sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 28 gennaio.

Viene dunque smentita la data indicata nel rumor di avvistamento di A New God, il 21 gennaio, ma non di troppo: gennaio doveva essere e gennaio sarà, alla fine dei conti.

In A New God vedremo Fenyx impegnata a completare le Prove Olimpiche per ottenere un posto nel Pantheon, il tutto all'interno di una nuova ambientazione denominata Olympos Palace.

Non è tutto: nel DLC potremo ottenere quattro nuovi upgrade per le abilità della protagonista e pezzi di equipaggiamento extra che le consentiranno di spiccare balzi ancora più ampi.

Naturalmente A New God potrà essere acquistato singolarmente o nell'ambito del Season Pass di Immortals Fenyx Rising, che offrirà anche altri contenuti più avanti.