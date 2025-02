In Marvel's Spider-Man 3 Peter Parker non sarà relegato in secondo piano, promette il doppiatore

Nonostante abbia riferito di non poter dire che "pochissime cose" sul terzo capitolo della serie Insomniac, anche perché questo non è nemmeno stato annunciato e dunque il progetto sembra ancora decisamente lontano dal compimento, Lowenthal ha comunque riferito che "Peter non se n'è andato" e che avrà ancora un ruolo importante .

L'attore Yuri Lowenthal , che presta la voce e le fattezze al personaggio di Peter Parker nella serie Insomniac, ha riferito che in Marvel's Spider-Man 3 il protagonista storico non sarà relegato in secondo piano e che avrà dunque ancora un ruolo di rilievo nella serie.

Un super-eroe in pensione anticipata?

Sebbene non ci sia proprio uno strappo netto, risulta piuttosto chiaro dal finale che Peter Parker abbia passato il testimone di Spider-Man a Miles Morales, considerando che il primo sembra più intenzionato a curarsi di faccende personali mentre il secondo si impegnerà maggiormente nel salvare New York dalle varie minacce.

Peter Parker e Miles Morales in Marvel's Spider-Man 2

Tuttavia, questo non significa che Peter Parker sia un super-eroe pensionato: "Farà parte della prossima storia e non sarà relegato sul divano, promesso", ha riferito con sicurezza Lowenthal, mettendo dunque a tacere i dubbi sulla totale scomparsa, o quasi, del protagonista storico della serie in Marvel's Spider-Man 3.

In ogni caso, la questione è ancora molto vaga: Insomniac sta ancora lavorando a Marvel's Wolverine, il quale potrebbe uscire nel 2026 ma non ci sono ancora certezze al riguardo, considerando che il gioco è stato presentato addirittura nel 2021 ma non ha ancora una data di uscita, dunque è decisamente presto per pensare a Marvel's Spider-Man 3.