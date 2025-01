Instagram rivoluziona i Reels: ora fino a 3 minuti e nuovi layout per i profili

Instagram continua a innovare e annuncia due grandi cambiamenti che promettono di trasformare l'esperienza degli utenti . Da oggi, i Reels potranno durare fino a 3 minuti , una scelta che raddoppia il limite precedente di 90 secondi. Inoltre, i profili Instagram passeranno da griglie quadrate a rettangolari, per valorizzare meglio foto e video caricati.

Mosseri ha dichiarato che la scelta rappresenta un compromesso tra mantenere la "core identity" di Instagram e adattarsi alle richieste di una community sempre più orientata verso contenuti più articolati. Nonostante la piattaforma abbia testato Reels di 10 minuti, per ora questa durata resta esclusiva di post non-Reels .

La decisione di allungare la durata dei Reels arriva direttamente dal feedback degli utenti , secondo il CEO di Instagram Adam Mosseri. Molti lamentavano che 90 secondi fossero insufficienti per esprimere contenuti creativi. Con questa mossa, Instagram si allinea a TikTok, che ha introdotto video di 3 minuti già nel 2021.

Cambio nei profili Instagram

Un'altra novità significativa riguarda le griglie dei profili, che mostreranno i contenuti in formato rettangolare invece del classico quadrato. Questa modifica, in fase di rollout durante il weekend, punta a ridurre i tagli forzati che spesso penalizzavano foto e video verticali.

Ecco come compaiono i post su Instagram adesso

"Capisco che alcuni di voi adorano i quadrati, che fanno parte della nostra eredità, ma ora la maggior parte dei contenuti caricati è verticale," ha spiegato Mosseri. Pur riconoscendo che il cambiamento potrebbe inizialmente creare disagio, il CEO è convinto che, a lungo termine, sarà apprezzato per l'opportunità di mostrare i contenuti nel loro formato originale.

Queste novità sono state integrate insieme a un feed che mostra i Reels a cui il profilo ha messo like, una funzione che prende spunto da TikTok. Questo aggiornamento arriva in un momento cruciale, dato che TikTok è stato recentemente bannato negli Stati Uniti, spingendo molti creator a migrare parte della propria utenza su Instagram, rafforzando ulteriormente la posizione della piattaforma di Meta come alternativa privilegiata.