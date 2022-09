Intel i5-13600K, i7-13700K e i9-13900K, specifiche tecniche svelate per errore

Intel ha rivelato per errore le specifiche tecniche dei suoi nuovi processori Core i5-13600K, i7-13700K e i9-13900K, pubblicandole in anticipo sul suo sito canadese per poi cancellarle rapidamente. Non abbastanza in fretta, ad ogni modo: eccole.

Intel Core i5-13600K: processore desktop di tredicesima generazione, fino a 5,1 GHz, 14 core e 20 thread

Intel Core i7-13700K: processore desktop di tredicesima generazione, fino a 5,3 GHz, 16 core e 24 thread

Intel Core i9-13900K: processore desktop di tredicesima generazione, fino a 5,4 GHz, 24 core e 32 thread

A pochi giorni dalle specifiche delle schede video Intel Arc A380, A580, A750 e A770, ecco dunque nuove informazioni relative alla line-up del produttore americano, che nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciata ufficialmente.

Intel

A quanto pare, inoltre, due di questi processori, l'i9 e l'i7, saranno in grado di utilizzare una coppia di core prestazionali per raggiungere la frequenza di 5,8 GHz grazie alla tecnologia Thermal Velocity Boost.

Per il momento l'azienda ha riferito che la sua prossima generazione di CPU vanterà un incremento del 15% sulle performance a thread singolo e del 41% su quelle in multi-thread. Sembra infine che almeno uno dei processori di 13 gen arriverà a ben 6 GHz di clock.