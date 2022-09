Genshin Impact, Update 3.1: data e orario della presentazione su Twitch

Hoyoverse ha annunciato data e orario della presentazione ufficiale dell'Update 3.1 di Genshin Impact in cui svelerà le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento del action RPG free-to-play. L'appuntamento è fissato alle 14:00 italiane di venerdì 16 settembre 2022.

Potrete seguire la diretta su Twitch all'orario indicato tramite il canale ufficiale di Genshin Impact, a questo indirizzo. In alternativa successivamente troverete la registrazione dell'evento sul canale YouTube a questo indirizzo.

Cosa possiamo aspettarci dalla versione 3.1 di Genshin Impact? Di sicuro arriveranno i banner di Candace, Cyno e Nilou, i nuovi personaggi di Sumeru presentati il mese scorso oltre alle rerun di vecchie glorie. I rumor dei mesi scorsi parlavano di Eula e Venti, staremo a vedere.

L'altra novità di rilievo probabilmente sarà l'area desertica di Sumeru, come suggerisce tra l'altro l'immagine nel tweet qui sopra. Non mancheranno poi nuovi eventi, nonché attività speciali per festeggiare il secondo anniversario del gioco del 28 settembre, giorno in cui tra l'altro dovrebbe uscire il nuovo aggiornamento.

Inoltre, durante la diretta come al solito miHoYo distribuirà nuovi codici promozionali per riscattare Primogem e altre risorse utili gratuitamente, che ovviamente riporteremo sulle nostre pagine, assieme a tutte le novità annunciate.