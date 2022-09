Intel Arc: svelate le specifiche delle schede video A380, A580, A750 e A770

Intel ha svelato le specifiche tecniche ufficiali della sua linea di schede video Intel Arc per il mercato desktop, ovvero i modelli A380, A580, A750 e A770. Ancora nessun dettaglio invece per quanto riguarda prezzi e disponibilità sul mercato.

Partendo dalla fascia alta, A770 rappresenta la GPU top di gamma della line-up Alchemist. Questa scheda video arriverà sul mercato nelle varianti da 8GB e 16GB di VRAM GDDR6, con 21,7 miliardi di transistor, 32 Xe-Core, frequenza di clock di 2100 MHz e bandwitch di 560 GB/S.

Intel Arc A750 offre caratteristiche leggermente inferiori. La GPU sarà dotata di 21,7 miliardi di transistor , 28 Xe-core, 2.050 MHz, con 8GB di VRAM e larghezza di banda di 512 GB/S.

Scendiamo nella fascia medio-bassa, rappresentata unicamente dal modello A580. Questa GPU ha 24 Xe-Core, 21,7 miliardi di transistor velocità di clock di 1.700 MHz e 8GB di VRAM con bandwitch di 512 GB/S.

Concludiamo con il modello entry level, A380, già disponibile nel mercato cinese e che nei nostri lidi dovrebbe essere venduto a circa 200 euro. Monta 7,2 miliardi di trasistor, 8 Xe-Core, clock di clock di 2.000 MHZ, 6 GB di VRAM con larghezza di banda di 186 GB/s.

Intel Arc

Il TDP dei modelli A770 e A750 sarà d 225W, mentre con A380 si scende fino a 75W. Non è stato svelato invece quello di A580, che sarà in ogni caso un valore intermedio tra i due sopracitati.

Come accennato in apertura, al momento Intel non ha svelato ancora i prezzi e quando saranno disponibili sul mercato le sue GPU desktop della serie Alchemist. Di recente un portavoce dell'azione ha affermato che il lancio avverrà "molto presto" non è escluso che avvenga entro il mese di ottobre.