The Sims 4 diventa gratis su PC, PlayStation e Xbox: ecco quando

The Sims 4 diventerà gratis nella sua versione base su PC, PlayStation e Xbox: a partire dal 18 settembre sarà possibile scaricare il gioco senza alcun costo e utilizzarlo senza limitazioni.

Capace di totalizzare 10 milioni di giocatori al mese, The Sims 4 rappresenta senza dubbio un punto di riferimento per il genere dei life simulator e nel corso degli anni è stato arricchito con il lancio di numerose espansioni. Queste ultime rimarranno a pagamento.

"Abbiamo accolto milioni di giocatori in The Sims e li abbiamo osservati con stupore mentre scatenavano la loro immaginazione ed elaboravano idee, esperienze e nuove versioni di se stessi, sia nel gioco che nella vita reale", si legge sul sito ufficiale.

"La nostra comunità ha continuato a ispirarci con i miliardi di Sims tutti diversi che ha creato, le innumerevoli storie che ha raccontato e le strepitose costruzioni che ha progettato."

"Siamo entusiasti di continuare ad accogliere più giocatori che mai per creare nuove storie ed esplorare senza confini. The Sims è sempre stato incentrato sulla celebrazione di nuovi modi di giocare e offre una miriade di opportunità di scoperta."

"A partire dal 18 ottobre 2022, il gioco base The Sims 4 sarà scaricabile gratis da tutti i nuovi giocatori su PC tramite l'EA app o Origin, su Mac tramite Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One."

"Con The Sims 4 che diventa giocabile gratis, la nostra squadra è più impegnata che mai a sviluppare nuove esperienze significative di The Sims 4 per i giocatori, e continueremo a sviluppare e pubblicare pacchetti, kit e Consegne Express dei Sims nell'immediato futuro."

"Vi diremo di più su ciò che bolle in pentola in occasione di Behind The Sims Summit, uno streaming in edizione speciale che si svolgerà il 18 ottobre 2022 alle 19:00 CET sui canali di YouTube e Twitch dedicati a The Sims, ma anche in differita!"

"I membri di EA Play ed EA Play Pro vivranno un'esperienza più vantaggiosa quando le raccolte di The Sims 4 a loro riservate diventeranno disponibili su The Play List il 18 ottobre. The Sims 4 EA Play Edition include The Sims 4 Al Lavoro! Expansion Pack, mentre la EA Play Pro Edition include sia The Sims 4 Al Lavoro! Expansion Pack che The Sims 4 Bebè Stuff Pack."

"Ultima cosa ma non meno importante, desideriamo ringraziare i Simmini di vecchia data: non saremmo dove siamo senza la passione e il supporto che continuate a dimostrarci e che contribuiscono a rendere la comunità di The Sims ciò che è."

"Dal 14 settembre al 17 ottobre, tutti i giocatori che avranno acquistato il gioco base The Sims 4 riceveranno in regalo Lusso nel Deserto Kit."

"Con Lusso nel Deserto Kit, i Sims possono rilassarsi nella loro oasi moderna con lussuosi mobili per interni ed esterni ispirati al paesaggio naturale del deserto sudoccidentale e a materiali come legno e pietra. Per riscattare Lusso nel Deserto Kit, basterà accedere al gioco: sarà richiedibile dal menu principale."