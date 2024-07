L'intelligenza artificiale pare inarrestabile: le previsioni a cinque anni per l'IA sono esplosive

Il mercato delle piattaforme software per l'intelligenza artificiale (IA) sta vivendo un momento di forte espansione. Secondo le previsioni di International Data Corporation (IDC), il fatturato globale di questo settore raggiungerà i 153 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 40,6% nel periodo 2023-2028.

L'innovazione nel campo dell'IA generativa sta cambiando il modo in cui le aziende concepiscono i propri prodotti, sviluppano e implementano applicazioni IA e utilizzano la tecnologia per reinventare i propri modelli di business e il posizionamento competitivo. IDC prevede che questa tendenza continuerà ad accelerare con l'emergere di piattaforme unificate per l'IA predittiva e generativa.

Nel 2023, Microsoft si è confermata leader del mercato delle piattaforme software per l'IA, grazie alla sua vasta gamma di offerte integrate nei suoi popolari software e servizi cloud. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, con Palantir, OpenAI, Google e Amazon Web Services che si contendono le posizioni di vertice.

I PC Copilot+ con IA integrata

L'adozione dell'IA ha raggiunto nuovi livelli nel 2023, con una crescita del 44,4% del fatturato globale delle piattaforme software per l'IA. Secondo un sondaggio di IDC, la metà delle aziende che attualmente utilizzano l'IA generativa in produzione ha già selezionato una piattaforma IA, mentre la maggior parte delle organizzazioni che hanno avviato investimenti significativi in questo campo prevede di farlo nei prossimi sei mesi.

L'IA offre numerosi vantaggi, come il miglioramento dell'esperienza utente, l'ottimizzazione della pubblicità, la personalizzazione dei contenuti e l'analisi dei dati. Tuttavia, presenta anche rischi significativi, come la necessità di identificare e mitigare potenziali problemi prima che si diffondano. L'utilizzo dell'IA stessa può contribuire a migliorare la sicurezza e la resilienza dei sistemi, ma è fondamentale un approccio responsabile e consapevole.

Il mercato delle piattaforme IA è destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni, trainato dall'adozione crescente dell'IA in diversi settori e dalle continue innovazioni tecnologiche. Le piattaforme cloud, in particolare, dovrebbero registrare una crescita ancora più rapida, grazie ai vantaggi in termini di sicurezza, conformità e scalabilità. Intanto, però, Apple Intelligence è in grande ritardo, anche negli Stati Uniti, quindi dovremo attendere ancora un po' per vedere una delle applicazioni più promettenti dell'IA.