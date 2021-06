iOS 15 e iPadOS 15: supporto esteso per controller PlayStation, Xbox e altri

iOS 15 e iPadOS 15 hanno portato anche delle interessanti novità per quanto riguarda il supporto per i controller da gioco di terze parti, in particolare per quanto riguarda la compatibilità con il DualSense di PS5, il DualShock 4 di PS4 e controller di Xbox Series X|S e Xbox One.

Tra le novità maggiori c'è il supporto per i tasti Share e Create, ovvero quelli che consentono di scattare screenshot dei giochi o effettuare brevi registrazioni di gameplay e condividerli sui social. Il supporto è ancora limitato, ma intanto consente di creare delle brevi clip video che riguardano gli ultimi 15 secondi di gioco con una pressione prolungata dei tasti, mentre non c'è ancora la possibilità di scattare lo screenshot con una pressione breve.

iOS 15 e iPadOS 15 estendono il supporto per i controller da gioco

Tali opzioni sono disponibili anche su MacOS 12 Monterey, che condivide con iOS 15 e iPadOS 15 queste novità, a quanto pare. Come riferito da HDblog, che ha testato le funzioni direttamente, sono emerse però anche altre novità molto interessanti: di fatto, con l'aggiornamento di sistema è diventato possibile controllare i dispositivi direttamente con i controller, almeno a un livello parziale.

Invece di funzionare solo all'interno dei giochi, i controller possono ora essere utilizzati anche sul sistema operativo di iPhone e iPad, selezionando le icone sulla Home con gli stick analogici o i tasti dorsali e avviando le applicazioni con il tasto principale. Pare inoltre che premendo il tasto centrale del controller, corrispondente al simbolo PlayStation sul DualSense e al logo Xbox su quello di Xbox Series X|S, si apra direttamente la cartella dedicata ai giochi nella libreria delle app.