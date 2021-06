Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il gameplay trailer introduce personaggi, storia e azione

Dungeons & Dragons: Dark Alliance è ormai in arrivo ed è tempo di scoprire meglio di cosa si tratta con questo lungo gameplay trailer che introduce personaggi, storia e meccaniche del gioco in arrivo il 22 giugno.

Narrato da Jemaine Clement, parte del duo "Flight of the Conchords", il trailer racconta qualcosa della storia alla base del gioco sviluppato da Tuque Games & Wizards Studio e pubblicato direttamente da Wizards of the Coast, illustrando in particolare i personaggi e le meccaniche del gameplay vero e proprio.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance è un interessante action RPG che si basa sulla licenza ufficiale del più celebre dei giochi di ruolo, ambientato nei Forgotten Realms e in particolare nella tundra glaciale di Icewind Dale. Basato sulle regole classiche, il gameplay ha però elementi action e possibilità di multiplayer cooperativo, con protagonisti un guerriero, un rogue, un barbaro e un ranger (o uno solo di questi a scelta del giocatore, nel caso di single player).

I personaggi in questione sono Drizzt Do'Urden e i suoi leggendari compagni, ovvero Catti-brie, Bruenor e Wulfgar, impegnati contro alcuni dei più iconici mostri e creature del bestiario di Dungeons & Dragons, come giganti del ghiaccio, Beholder, White Dragons e vari altri.

Potete trovare tante novità sul gioco leggendo l'ultima prova prima dell'uscita di Dungeons & Dragons: Dark Alliance pubblicata proprio nei minuti scorsi, ad opera di Luca Porro. Come riferito in precedenza, la cooperativa in split-screen sarà disponibile solo dopo il lancio, fissato per il 22 giugno 2021 per quanto riguarda la versione digitale, mentre quella fisica è stata rinviata al 13 luglio 2021.