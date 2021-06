E3 2021 e Summer Game Fest: la maratona di Multiplayer.it su Twitch dal 10 al 16 giugno, ecco gli appuntamenti!

E3 2021 e Summer Game Fest sono alle porte e Multiplayer.it risponde con una vera e propria super Maratona che ci accompagnerà a partire da domani, 10 giugno e fino al 16 giugno: si tratta di una lunga serie di eventi e appuntamenti online in sequenza che riempiranno praticamente tutta la settimana in questione, dunque non mancate!

Ogni giorno, dal 10 giugno al 16 giugno, la Maratona proporrà varie dirette sul canale Twitch di Multiplayer.it, a partire dalle ore 10:00 fino a tarda sera. Eventi principali saranno quelli dell'E3 2021 e della Summer Game Fest, ovviamente, ma non solo, visto che ci saranno anche vari altri appuntamenti e sorprese, tra gameplay, discussioni e altro in compagnia dei soliti figuri della redazione nonché di vari ospiti speciali.

E3 2021 e Summer Game Fest, tutti gli appuntamenti previsti in questi giorni

Nel periodo più magico per il mondo dei videogiochi, piazzatevi davanti al canale Twitch di Mutiplayer.it e non perdetevi gli appuntamenti quotidiani, tra conferenze, annunci, storie e retroscena su tutto quello che emergerà nei prossimi giorni, oltre ovviamente a titoli da giocare insieme e follie assortite.

Partiamo dal programma di domani, 10 giugno 2021, che rappresenta l'avvio di questa Maratona speciale di Multiplayer.it. Vediamo quali sono gli appuntamenti fissati, ma considerate che ci saranno anche diverse sorprese ed eventi di cui non possiamo ancora parlare, dunque potete aspettarvi un po' di tutto: