iPad Pro con schermo OLED monterà un chip M4 per puntare sull'IA, dice Bloomberg

Il nuovo iPad Pro con schermo OLED monterà un potentissimo chip M4, anziché un M3 come immaginato finora, al fine di puntare in maniera decisa sull'impiego dell'intelligenza artificiale: lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg.

Come riportato alcuni giorni fa, gli iPad Pro OLED sono stati avvistati in un database e il lancio potrebbe essere vicino, dunque si stanno moltiplicando anche i rumor relativi ai dispositivi in questione e Gurman sostiene ci sia una forte probabilità che le indiscrezioni sull'impiego dell'M4 siano fondate.

"Credo che Apple punti a posizionare il nuovo iPad Pro come il suo primo, vero dispositivo potenziato dall'intelligenza artificiale, e questa operazione farà in modo che ogni prodotto successivo venga identificato in questa maniera", ha scritto il giornalista di Bloomberg.