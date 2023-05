iPhone con USB-C: Apple non dovrà favorire i cavi originali, dice l'UE

Dopo aver imposto l'adozione del capo unico USB Type-C anche ad Apple iPhone, l'UE raccomanda comunque alla compagnia di desistere da qualsiasi politica che favorisca i cavi originali, prodotti dalla casa di Cupertino, rispetto ad altri di terze parti.

In base a quanto riferito dalla pubblicazione tedesca Die Zenit, il Commissario per il Mercato Interno, Thierry Breton, avrebbe inviato un avvertimento formale ad Apple sulla questione. La direttiva sul "caricatore unico" dovrà entrare in vigore nel 2024, anno nel quale anche gli iPhone dovranno dotarsi del connettore USB-C, abbandonando quello proprietario di Apple, il noto Lightning.

Con questa decisione, l'UE intende incrementare la competitività ma anche semplificare la vita agli utenti, oltre probabilmente a diminuire eventuali sprechi sul fronte della produzione e del riciclo di materiali. Dopo una lunga lotta, Apple ha dovuto poi arrendersi e accettare la nuova condizione, a cui si aggiunge però la raccomandazione di non soffocare il mercato dei cavi di terze parti.

Breton è andato oltre a questo: Apple non dovrà proseguire con pratiche considerate anti-concorrenziali come l'adozione di speciali certificati per gli accessori USB-C per iPhone, come l'attuale programma MFi (made for iPhone). Questo dovrebbe escludere la possibilità che il primo iPhone dotato di USB-C, che potrebbe essere il prossimo iPhone 15, sia legato esclusivamente a cavi proprietari o certificati MFi.