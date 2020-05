iPhone SE 2020 VS iPhone 11, la fotocamera a confronto in questo video

Negli scorsi giorni i consumatori, e non solo quelli storicamente legati ad Apple, hanno cominciato ad interrogarsi circa le specifiche della fotocamera dell'iPhone SE 2020, soprattutto in relazione a quella dell'altro device più recente di Cupertino, cioè l'iPhone 11. iPhone SE 2020 VS iPhone 11 quindi: ma quale dei due ha la fotocamera migliore?

iPhone 11, questo è noto, possiede una doppia fotocamera posteriore da 12 MP con sensore grandangolare con apertura ƒ/1.8, e un sensore ultra‑grandangolare con apertura ƒ/2.4 e angolo di campo di 120°. Il dispositivo permette inoltre di effettuare scatti con zoom ottico 2X e zoom digitale fino a 5x, senza farsi mancare la modalità ritratto.

All'inizio vi erano diverse speculazioni attorno alla fotocamera di iPhone SE 2020: si diceva in particolare che montasse le stesse componenti dell'iPhone 8 del 2017, ma con il sensore dell'iPhone XR del 2018. Il teardown di iFixIt ha poi confermato le stesse lenti e lo stesso sensore dell'iPhone 8; di conseguenza i miglioramenti alla qualità dell'immagine e feature come la modalità ritratto sono dovute all'implementazione del chip A13 Bionic. Tim Cook, lo ricordiamo, crede che iPhone SE 2020 sia più veloce del più veloce degli smartphone Android.

Da qui il video realizzato da Cnet.com, con finalità ovviamente comparative: iPhone SE 2020 mette alla prova la sua fotocamera contro quella di iPhone 11, nelle stesse condizioni. Complessivamente la qualità delle foto scattate con entrambi i dispositivi è notevole, elevatissima: ma iPhone 11 sembra assestarsi ad un gradino leggermente superiore, soprattutto per quanto riguarda i dettagli delle ombre e in generale per le foto scattate in ambienti chiusi.