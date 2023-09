Jagged Alliance 3, una data di uscita ufficiale su PS5, PS4 e Xbox

Annunciato alla fine di agosto, Jagged Alliance 3 porterà anche su PlayStation e Xbox la solidissima esperienza che i fan della serie hanno già apprezzato su PC lo scorso luglio, caratterizzata da un'interessante campagna non lineare .

Jagged Alliance 3 ha una data di uscita ufficiale su PS4, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One , annunciata con un trailer da THQ Nordic: il gioco sarà disponibile su console a partire dal prossimo 16 novembre.

Un gran bel terzo capitolo

Se avete letto la nostra recensione di Jagged Alliance 3, saprete che Haemimont Games ha fatto davvero un lavoro coi fiocchi, consegnandoci un titolo di grande spessore, che intrattiene per decine di ore divertendo come non mai.