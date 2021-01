John Romero ha messo in vendita la sua tastiera fracassata giocando a Quake

John Romero ha messo in vendita su Ebay una tastiera Mac distrutta mentre testava Quake in deathmatch. Descritta come una "bella tastiera Mac" usata per "delle grandi cose legate ai computer", che ha fatto una brutta fine durante una sessione di gioco, evidentemente troppo accesa.

Le foto dell'inserzione non lasciano dubbi sullo stato dell'oggetto, che sembra quasi un'opera d'arte contemporanea vista l'attuale forma a U e la mancanza di alcuni tasti. Non per niente viene elencata come "distrutta" e "non funzionante" (chi l'avrebbe mai detto?).

Nella descrizione, Romero ha anche ammesso che tende a lasciarsi trasportare un po' troppo dai giochi, per prendersela poi con gli oggetti inanimati che gli sono intorno. Da notare che non è l'ultima tastiera che ha distrutto nella sua lunga carriera, ma una delle tante. L'ultimissima è finita in un museo.

Attualmente questo incredibile oggetto è acquistabile per la bellezza di 262 dollari. Considerando che ci sono già 48 offerte e che mancano una ventina d'ore alla fine dell'asta (al momento di scrivere questa notizia), dovete affrettarvi se non volete perdere la possibilità di portarla a casa e aiutare un vecchio sviluppatore a pulire la cantina dalla sua spazzatura.

Destroyed Mac keyboard | John Romero Collection su Ebay